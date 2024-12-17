Трихолог Иванова посоветовала зимой чаще увлажнять и дополнительно питать волосы

Зимой волосы сталкиваются с большим количеством испытаний. Для сохранения их здоровья и красоты необходим особы уход. О нем рассказала врач-трихолог Анастасия Иванова в беседе с Пятым каналом .

Специалист посоветовала, прежде всего, обратить внимание на очищение волос. Из-за необходимости носить шапки кожа головы быстрее загрязняется. Для минимизации неприятных последствий можно включить этап глубокой очистки в еженедельный ритуал ухода, пишет kp.ru.

Перепады температуры зимой приводят к электризации волос и их обезвоживанию. Для решения этой проблемы стоит использовать увлажняющие средства, такие как бальзамы или маски. Волосам потребуется дополнительное питание в случае, если они становятся ломкими, сухими, легко путаются и электризуются. Это может указывать на повреждение кутикулы, отметила Иванова.