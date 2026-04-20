Трихолог Баркова рассказала, что лазерная терапия низкой интенсивности позволяет снизить выпадение волос

Для предотвращения выпадения волос существуют различные медицинские процедуры, такие как лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия. Об этом «Газете.Ru» рассказала трихолог и косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Вера Баркова.

Эксперт подчеркнула, что применение этих методов должно происходить только по показаниям и под контролем врача. Процедуры помогают поддерживать фолликулы в состоянии активного роста и улучшают питание кожи головы.

Баркова отметила, что ранняя диагностика играет огромную роль в профилактике выпадения волос. Если в семье есть склонность к облысению, полезно регулярно обращаться к трихологу или дерматологу. Анализы на гормоны и контроль состояния кожного покрова помогают оценить риски и начать поддерживающую терапию при необходимости.

Трихолог посоветовала избегать агрессивных уходовых средств, частых жестких окрашиваний и химических завивок. Легкие массажные практики помогают улучшить кровоток.

По словам эксперта, для составления эффективного плана лечения необходимо понять, что именно стало триггером. Для этого важно провести диагностику и собрать полный анамнез. Только после этого можно делать выводы о том, что именно сыграло решающую роль — один фактор или их комбинация.