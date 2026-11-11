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    Трихолог Альварес рассказала, что отказ от шапки зимой грозит врастанием волос

    Трихолог Анна Альварес предупредила, что прогулки на морозе без головного убора могут спровоцировать повышенную жирность кожи головы и врастание волос. Об этом специалист сообщила aif.ru.

    По словам эксперта, при воздействии холода кожа головы запускает защитную реакцию и начинает усиленно выделять себум. Более частое мытье лишь усугубляет ситуацию. Кроме того, на морозе кожный покров уплотняется, из-за чего новым волоскам становится трудно пробиться наружу: они начинают скручиваться и врастать под кожу, отметил KP.RU.

    Альварес отметила, что решить эту проблему сложно — потребуются время, пилинги, мезотерапия и специальный домашний уход. Чтобы не допустить нарушений, трихолог рекомендовала обязательно надевать головной убор, как только температура на улице опускается ниже нуля градусов.