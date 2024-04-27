Трибьют-концерт поддержавшей Украину группы Rammstein отказались отменять в Светлогорске | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:27 Трибьют-концерт поддержавшей Украину группы Rammstein отказались отменять в Светлогорске Минкульт Калининградской области не стал отменять трибьют-концерт Rammstein Francesco Castaldo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Министерство культуры и туризма Калининградской области не стало отменять трибьют-концерт поддержавшей Украину группы Rammstein в Светлогорске. Мероприятие пройдет 27 апреля, сообщило издание «Абзац».

В официальном ответе сказано, что площадка «Янтарь-холл» сдана в аренду бизнесмену, который и будет отвечать за проведение концерта. Организация, владеющая местом проведения, не имеет права вмешиваться в деятельность арендаторов и влиять на их выбор программы.

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«Министерство и администрация „Янтарь-холла“ не располагают информацией о запрете деятельности указанного в обращении исполнителя на территории Российской Федерации», — заявили власти.

Авторы документа подчеркнули, что ограничение любой деятельности возможно только решению суда, при нарушении законодательства. По мнению властей города, причин для отмены мероприятия нет.

Еще два года назад фронтмен группы Тилль Линдеманн отменил концерты в России. Изначально он должен был приехать в Москву 26 января, а в Новосибирск — 28 января.