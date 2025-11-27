Три женские консультации откроют в Ивановской области

В Комсомольске, Лежневе и Гавриловом Посаде появятся новые медицинские учреждения. Об этом АБН24 сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

По его словам, в регионе уже функционируют 14 женских консультаций. Кроме того, он напомнил об открытии современного центра женского здоровья в Иваново, написали «Государственные новости».

«В работающих консультациях и родильных домах обновляют оборудование», — подчеркнул Станислав Воскресенский. С этого года на базе ЖК в рамках национального проекта «Семья» создают патронажные службы по подготовке семей к рождению ребенка. К проекту уже присоединились девять медицинских учреждений региона.