Три российских автозавода вернулись к работе

В России 5 августа закончился корпоративный отпуск у сотрудников трех производственных автомобильных предприятий. Об этом сообщили представители агентства «Автостат» .

По его данным, в понедельник к работе приступили Ульяновский автозавод, «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий Xcite X-Cross 7, и «Москвич».

Во время корпоративных отпусков специалисты на предприятиях занимаются обслуживанием и модернизацией оборудования, проводят мероприятия, связанные с улучшением условий труда, а также благоустраивают территории.

Корпоративный отпуск продолжается на АвтоВАЗе, там возобновят работу 18 августа.

Ранее в Московской области подвели итоги первого полугодия по производству автотранспорта, полуприцепов и прицепов. С января по июнь 2024-го рост составил почти 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.