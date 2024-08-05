Три российских автозавода вернулись к работе

«Автостат»: заводы УАЗ, «Москвич» и Xcite возобновили производство машин

Фото: Freepik

В России 5 августа закончился корпоративный отпуск у сотрудников трех производственных автомобильных предприятий. Об этом сообщили представители агентства «Автостат».

По его данным, в понедельник к работе приступили Ульяновский автозавод, «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий Xcite X-Cross 7, и «Москвич».

Во время корпоративных отпусков специалисты на предприятиях занимаются обслуживанием и модернизацией оборудования, проводят мероприятия, связанные с улучшением условий труда, а также благоустраивают территории.

Корпоративный отпуск продолжается на АвтоВАЗе, там возобновят работу 18 августа.

Ранее в Московской области подвели итоги первого полугодия по производству автотранспорта, полуприцепов и прицепов. С января по июнь 2024-го рост составил почти 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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