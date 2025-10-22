Три новых онлайн-шоу для старшего поколения запустили в соцсетях

Третий сезон конкурса концепций «БлогШоу», посвященный людям старшего поколения, подошел к концу. Три победителя смогут запустить свои проекты в социальной сети «Одноклассники».

Премьера первого из них — реалити-шоу «Четыре бабушки» от тревел-блогеров «Автобродяги» — уже состоялась 22 октября. В его рамках студенты из Китая, Кубы и Нигерии будут путешествовать по российским регионам и помогать по хозяйству местным пенсионеркам, выбирая из них самую гостеприимную. Победительница получит денежный приз.

Второй проект — семейное ток-шоу «Дружба поколений». Вместе с профессиональным психологом бабушки с дедушками и их внуки научатся понимать друг друга через живое общение, игры, викторины и песни, чтобы преодолеть разрыв поколений.

Третьим победителем стало шоу «Вкус эпохи», в котором блогер Алена Коваленко будет рассказывать об истории России через призму популярных блюд того или иного времени.

Всего в этом году на конкурс поступило 146 заявок, что на 50% больше, чем годом ранее.