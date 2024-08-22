Три новых объекта здравоохранения откроются в Вологодской области

Вологодскую область 23 августа посетит с рабочим визитом министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, в рамках визита будут открыты три новых медицинских объекта, сообщили «Государственные новости».

Министр намерен посетить филиал Ярославского государственного медицинского университета, Вологодскую клиническую больницу, а также городскую поликлинику No 3 и новую станцию скорой медицинской помощи.

Отмечается, что на оперативном совещании, прошедшем 21 августа, обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с обращениями граждан. Также были анонсированы значительные изменения в исполнительной власти Вологодской области: предполагается создание министерства благоустройства.

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте