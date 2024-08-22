Три новых объекта здравоохранения откроются в Вологодской области

Вологодскую область 23 августа посетит с рабочим визитом министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, в рамках визита будут открыты три новых медицинских объекта, сообщили «Государственные новости» .

Министр намерен посетить филиал Ярославского государственного медицинского университета, Вологодскую клиническую больницу, а также городскую поликлинику No 3 и новую станцию скорой медицинской помощи.

Отмечается, что на оперативном совещании, прошедшем 21 августа, обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с обращениями граждан. Также были анонсированы значительные изменения в исполнительной власти Вологодской области: предполагается создание министерства благоустройства.