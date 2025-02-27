Три московских особняка вошли в список объектов культурного наследия

Три исторических здания Москвы пополнили Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом информирует сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия столицы.

По опубликованным данным, речь идет об особняке купцов Марковых на улице Каретный Ряд, жилом доме П.А. Бачуриной — И. Е. Смирнова на Новокузнецкой улице, а также об особняке С.К. Тронше в Хомутовском тупике. Здания сменили статус с «выявленный объект культурного наследия» на «объект культурного наследия».

Теперь они получат государственную охрану и защиту от проведения работ без согласования с городскими властями. Кроме того, на владельцев лягут обязательства по сохранению этих зданий.