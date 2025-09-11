Три мешка по пять кило. Лукашенко прислал Скабеевой подарок
Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко картошку и сало. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Неожиданная и такая приятная посылка из Минска. Три мешка по пять килограммов», — поделилась Скабеева.
Она уточнила, что это продукты из личного подсобного хозяйства Лукашенко. Она обратила внимание, что такие же посылки отправили президенту России Владимиру Путину, главе КНР Си Цзиньпину и премьер-министру Индии Нарендре Моди.
Телеведущая призналась, что ради такого подарка отменила диету.
«Буду жарить! Очень приятно. Спасибо, Александр Григорьевич», — заключила Скабеева.
В конце августа Лукашенко рассказал о подарках для мировых лидеров на саммите ШОС в Китае. Он напомнил, что Путин давно просит привезти белорусский картофель.