Три художника попали в реестр иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов художников Осмоловского и Марголис
В реестр иностранных агентов попали три российских художника. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.
Речь идет о Екатерине Марголис, Игоре Поночевном и Анатолии Осмоловском. Всем троим вменили тиражировании фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в создании и распространении контента иноагентов. Все трое выступали против проведения спецоперации.
Поночевный и Марголис распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа российской армии. Из реестра исключили Алексея Горпинченко в связи с утратой признаков иноагента.
Ранее Минюст внес в список иноагентов политика Олега Шеина*. Он участвовал в качестве эксперта информационных площадках, представленных иноагентами, и распространял соответствующие материалы.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.