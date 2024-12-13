Три художника попали в реестр иноагентов

В реестр иностранных агентов попали три российских художника. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

Речь идет о Екатерине Марголис, Игоре Поночевном и Анатолии Осмоловском. Всем троим вменили тиражировании фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в создании и распространении контента иноагентов. Все трое выступали против проведения спецоперации.

Поночевный и Марголис распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа российской армии. Из реестра исключили Алексея Горпинченко в связи с утратой признаков иноагента.

Ранее Минюст внес в список иноагентов политика Олега Шеина*. Он участвовал в качестве эксперта информационных площадках, представленных иноагентами, и распространял соответствующие материалы.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.