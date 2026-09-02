Три газеты из Нижнего Новгорода объединили первые полосы для изображения VOLGA Арены

В Нижнем Новгороде произошло уникальное событие в мире медиа: газеты «Нижегородская правда», «Нижегородские новости» и «Нижегородский спорт» представили совместный проект, посвященный открытию VOLGA Арены, сообщил pravda-nn.ru .

Многофункциональный ледовый дворец на Стрелке стал крупнейшим объектом с искусственным льдом в Нижегородской области. Его площадь составляет почти 96 тысяч квадратных метров.

Открытие нового спортивного комплекса площадью почти 96 тысяч квадратных метров состоялось в августе 2026 года. В числе первых его посетили президент России Владимир Путин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новая арена станет домашней площадкой хоккейного клуба «Торпедо», а также сможет принимать другие спортивные и массовые мероприятия. Вместимость основной арены с трибунами — 12 тысяч человек.

Журналисты решили изобразить новую арену на своих первых полосах необычным способом: фотография комплекса была разделена на три части и каждая из них появилась на страницах отдельного издания. Если поставить газеты рядом, изображения соединяются и образуют единую панораму.

«Такой визуальный прием позволил буквально передать масштаб нового спортивного объекта: новой арене оказалось мало одной первой полосы — для нее понадобились сразу три», — отметил заместитель директора медиагруппы НОИЦ Роман Фильцов.