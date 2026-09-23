Три четверти россиян признались, что готовы отказаться от отпуска ради денежной компенсации

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob выяснил, что большинство экономически активных россиян — три из четырех — хотели бы ежегодно получать деньги за неиспользованные дни отпуска. Год назад таких людей было 66%. Об этом пишет KP.RU .

Помимо любви к деньгам, равнодушие к отпуску вызвано неудобными месяцами (декабрь или февраль) и сложностями в компаниях, где сложно «вырваться» на отдых более чем на 14 дней.

Член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич пояснил, что сейчас компенсация выплачивается только при увольнении. Если накопилось более 28 дней, дополнительные дни можно компенсировать по согласованию с работодателем, который вправе отказать. На вредном производстве замена отдыха деньгами запрещена законом.

Профессор Мехман Мамедов признался, что тоже относится к 75% людей, предпочитающих деньги. Однако он отметил, что для здоровья это вредно и снижает работоспособность. Оптимальная продолжительность отдыха составляет две недели.