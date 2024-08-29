Три человека погибли из-за тайфуна в Японии

На юго-западе Японии, на острове Кюсю, произошел значительный ущерб из-за сильного тайфуна «Шань-шань». В результате стихийного бедствия погибло как минимум три человека, а один человек считается пропавшим. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Есимасу Хаяси.

Также уточняется, что около 40 граждан получили различные травмы. Ранее метеорологи предупредили население о надвигающемся тайфуне, что привело к тому, что власти Кюсю объявили об эвакуации для 845 тысяч человек, а некоторые компании временно приостановили свою деятельность.

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