«Трезвое село». В Ишимбайском районе Башкирии захотели на пять лет ввести сухой закон

Жители села Кинзекеево в Башкирии выступили за введение сухого закона на 5 лет

В селе Кинзекеево Ишимбайского района Башкирии предложили на пять лет ввести «сухой закон». Инициаторами выступили местные жители, рассказала 360.ru глава Скворчихинского поселения Салима Герасименко.

«Это инициатива жителей. Жители села Кинзекеево очень дружные, очень активные, они активисты, <…> они ведут профилактическую работу, пропаганду по профилактике алкоголизма, табакокурения, правонарушений. Работает сельский клуб, сельский дом культуры, библиотека, где также ведут такую работу», — рассказала чиновница.

По ее словам, есть и те, кто выступает против, но их доля невелика.

«Большинство — за. Жители обратились ко мне в администрацию с просьбой разработать проект закона Республики Башкортостан о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции. Мы встретились с инициативной группой. <…> Потом обратились в совет муниципального района, там тоже поддержали. Провели все как положено, провели сход граждан, провели опрос жителей, начали оформлять документы», — добавила Герасименко.

Она рассказала, что два года подряд жители участвовали в республиканском конкурсе «Трезвое село». В первый раз они заняли второе место на муниципальном этапе, в следующий раз — первое.

«Активисты очень переживают за свое село, за будущее поколение, за детей», — сказала глава поселения.

Жители самостоятельно закрыли две точки подпольной торговли спиртом.

«Культура пития должна быть, никто не запрещает. Если кто-то в гости приедет, он с собой привезет. Ну, посидели, выпили, поговорили, и все. И без продолжения», — объяснила Герасименко.

Она подчеркнула, что в деревнях нет контроля качества спиртного, которое поступает в продажу. Поэтому жители выступили против сбыта алкоголя даже в местном киоске.