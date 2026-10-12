Тревел-эксперт Иванова рассказала, как спланировать отпуск при разных предпочтениях

Планирование отпуска для пары стоит начинать не с выбора отеля, а с обсуждения того, как каждый партнер хочет провести это время. По словам эксперта Ивановой, для одного отдых — это пляж и отсутствие планов, а для другого — экскурсии и спорт. Следующий важный пункт — бюджет, который следует определить заранее, чтобы избежать разногласий из-за разного отношения к расходам.

Каждому стоит назвать около трех условий, без которых отпуск не будет удачным, и совместить эти пожелания. При этом проводить вместе каждую минуту необязательно: пока один занимается йогой, другой может съездить на экскурсию. Хороший отдых допускает пространство для личных интересов, что делает поездку комфортнее. Иванова советует не перегружать расписание, выбрав лишь две-три ключевые активности, а остальное оставить для спонтанности, чередуя активные дни со спокойными.