Тревел-эксперт Грошева рекомендовала подготовить план Б при путешествиях с ребенком

Бизнес-партнер службы поддержки «Авитo Путешествий» Анастасия Грошева поделилась советами по подготовке к туристической поездке с ребенком. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснила эксперт, если ребенок младше трех лет, а поездка предстоит впервые, оптимальным решением станет выбор одного места пребывания без сложных перемещений и регулярных переездов.

«Обязательно должен быть план Б. У детей только формируется иммунитет, и иногда они могут заболеть. Поэтому лучше брать возвратные билеты, выбирать жилье с максимально длительной бесплатной отменой бронирования», — отметила специалист.

Кроме того, полезно заранее рассказать ребенку о предстоящих приключениях, обсудив детали пути и ожидаемые впечатления. Дошкольникам достаточно простого описания маршрута, что снижает страх перед новым местом.