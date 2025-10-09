Третий отборочный этап чемпионата «Битва роботов» пройдет 18 октября

Третий отборочный этап международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года пройдет 18 октября. Мероприятие, направленное на популяризацию инженерной мысли и поддержку цифровых технологий, соберет 28 команд из России, Туниса и Индии.

Участники будут соревноваться в двух дисциплинах: 16 команд в «Битве роботов» в весовой категории до 110 килограммов и 12 команд в «Битве мини-роботов» – до полутора килограммов.

Среди заявленных участников — представители ведущих вузов страны, среди которых МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский институт стали и сплавов, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и другие.

Чемпионат пройдет на территории всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области. Программа включает два зрелищных шоу: дневное — с 13:00 до 14:30 и вечернее — с 18:00 до 19:30.