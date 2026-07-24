Треть россиян во время опроса признались, что передаривают подарки

В ходе опроса стало известно, как россияне реагируют на неприятные подарки. Так, 41,05% опрошенных считают, что человек обязан изображать радость, даже если подарок ему не понравился. Об этом сообщили Новости Mail совместно с соцсетью «Одноклассники».

Еще 34,95% полагают, что все зависит от ситуации и степени близости с дарителем.

При этом 12,24% респондентов готовы промолчать, но не притворяться. Мягко, но честно сказать о своих чувствах готовы 10,56% опрошенных. И лишь 1,20% людей не побоялись бы прямо заявить о своем недовольстве.