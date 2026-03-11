Тренеры оценили идею запретить откровенную одежду в спортзалах

В России обсуждается возможность установления законодательных требований к одежде посетителей фитнес-клубов. Предлагается запретить ношение одежды, которая слишком открыта или просвечивает. Многолетний клиент фитнес-клубов и действующий тренер в беседе с «ФедералПресс» отметил, что не видит проблемы в обтягивающих лосинах или шортах, подчеркивающих формы.

По его мнению, люди имеют право демонстрировать результаты своих тренировок. Кроме того, такая одежда позволяет лучше отслеживать работу мышц и контролировать технику.

Однако тренер подчеркнул, что должны быть разумные границы. Он считает неприемлемыми шорты-полутрусы, топы с чрезмерным декольте, полупрозрачные ткани и лосины с прозрачными вставками. У мужчин также есть элементы одежды, которые требуют коррекции, например, растянутые шорты или сползающие «треники».

Тренажерный зал — это общественное место, где занимаются люди разных возрастов. Важно уважать окружающих и понимать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается дискомфорт другого. В большинстве клубов такие вопросы уже решаются на входе благодаря внятному дресс-коду. Законодательное регулирование может привести к крайностям, поэтому главное — здравый смысл.