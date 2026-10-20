Тренер Тихонов посоветовал тренироваться утром, несмотря на плотный график

Тренер по бегу и функциональным тренировкам Артем Тихонов рассказал, как встроить занятия физкультурой в плотный рабочий график. Об этом он сообщил ИА НСН .

По словам Тихонова, главная сложность тренировок заключается не в нехватке времени, а в том, чтобы собраться и выйти из дома. Мотивировать себя можно просмотром роликов о преодолении себя или победах любимых команд, чтобы вызвать реакцию: «я тоже так могу».

Тем, кто не может заниматься самостоятельно, он советует найти доступного по цене наставника, так как времена бесплатного спорта в СССР прошли. Тем же, кто работает с раннего утра до позднего вечера, Тихонов рекомендует тренироваться утром, пока есть запас сил, поскольку физическая культура — это занятие для себя.