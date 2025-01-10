Тренер Стрельникова: четкая постановка цели поможет вернуться к тренировкам

Тренер по фитнесу и йоге Ирина Стрельникова в беседе с «Петербургским дневником» предложила несколько советов для легкого возвращения к спортивным тренировкам после праздников. По ее мнению, ключевым моментом является четкая постановка цели.

Постарайтесь следовать правилу: чем точнее, тем лучше. Определите для себя конкретные и реалистичные задачи, достижение которых станет возможным при соблюдении определенного плана действий, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, тренер советует поддерживать свою мотивацию с помощью вдохновляющих материалов, таких как фотографии желаемого результата или видео.