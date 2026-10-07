Тренер Specialty Coffee Корсак отметил, что чаще всего подделывают молотый кофе

Чаще всего подделывают молотый кофе, рассказал тренер международной ассоциации Specialty Coffee Дмитрий Корсак. В него добавляют просроченное сырье, неправильно хранившиеся зерна, нелегальный товар, а также желуди, оливковые косточки и глину. По словам эксперта, в молотом продукте можно замаскировать что угодно, так как зерна не видны и определить качество на глаз невозможно, пишет KP.RU.

Распознать фальшивку можно еще до вскрытия пачки. На подпольном производстве упаковку запаивают вручную — шов получается прямым, тогда как на официальном конвейере остается характерный «ласточкин хвостик». Внутри могут оказаться слишком светлые или темные, ломаные зерна с резиновым или аммиачным запахом. На вкус такой кофе отдает химией.