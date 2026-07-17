Тренер спасателей Тишков рассказал, что медведь вряд ли нападет, если он встал на задние лапы

При встрече с медведем главное — не поддаваться панике и не бежать, так как бег может спровоцировать у животного охотничий инстинкт. Об этом РИАМО сообщил тренер спасателей Михаил Тишков.

Если вы заметили медведя издалека и он вас не видит, то нужно медленно отступать, не поворачиваясь спиной и не делая резких движений, и уходить тем же путем, каким пришли.

Если медведь вас заметил, необходимо обозначить себя человеком: спокойно и твердо говорить с ним ровным голосом, поднять руки, чтобы казаться крупнее. Не следует смотреть прямо в глаза — это может быть воспринято как вызов, но и полностью отворачиваться не нужно. Надо медленно отходить боком, сохраняя зверя в поле зрения, написал «Петербургский дневник».

По словам эксперта, если медведь встал на задние лапы, вероятнее всего, он не нападает, а принюхивается и разглядывает вас. В такой ситуации не стоит провоцировать животное. Можно бросить на землю рюкзак или другой предмет, чтобы отвлечь его внимание, и продолжать отступать.

Если бурый медведь идет в атаку и контакта не избежать, следует притвориться мертвым: лечь на живот, закрыть шею руками, прикрыть голову, ноги расставить, чтобы вас не перевернули. Нужно замереть и терпеть. Когда зверь потеряет интерес, он уйдет. Однако если медведь проявляет хищническое поведение и заходит в палатку ночью, необходимо защищаться всеми силами, бить в нос и глаза, кричать, использовать любые предметы.