Тренер Скрипник выразил сомнения в эффективности «таблетки для спорта»

Министерство здравоохранения рассматривает идею создания препарата, который мог бы имитировать эффект от физических упражнений. Персональный тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник выразил сомнения в эффективности таких препаратов в беседе с «Авторадио» .

Он сообщил: «Можно пользоваться только в рамках какой-то восстановительной терапии, то есть реабилитации и для спортсменов ультравысокого класса, что требует дополнительных исследований».

Эксперт заключил, что подобные препараты не смогут полноценно заменить занятия спортом.

Согласно предложению, таблетка должна активировать в организме процессы, схожие с теми, что происходят во время тренировки. Эта концепция была представлена представителями профильного научного института. Специалисты подчеркивают, что физическая активность влияет не только на мышцы, но и на кости, суставы и связки.