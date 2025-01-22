Тренер Скрипник: чтобы вернуться к спорту после перерыва, нужно снизить нагрузку

Фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник рассказал, как возобновить тренировки после долгого перерыва. Возвращаясь к физическим упражнениям, важно подходить к процессу с рассудительностью и терпением, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, во время праздников организм накапливает воду из-за большого количества углеводной и жирной пищи, что приводит к отекам и колебаниям веса. Чтобы снова приступить к спорту, нужно восстановить регулярные тренировки и уменьшить нагрузку, отметил специалист.

«Важно начать и регулярно ходить минимум на две тренировки в неделю. Нужно сразу на это настроиться», — заявил тренер.

Если возвращаться к занятиям тяжело, добавил Скрипник, можно начать с ходьбы или уборки снега. Главное — не перегружать себя и не пытаться тренироваться через силу.