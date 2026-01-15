Тренер сети LEVITA Бахтурина отметила, что зимние активности могут стать полноценной заменой тренировки в зале

Зимние прогулки, катание на коньках и лыжах, а также игры в снежки могут эффективно заменить стандартные тренировки в зале. Такой вид активности полезен благодаря свежему воздуху и элементам закаливания организма. Об этом рассказала «Газете.Ru» старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Как отметила эксперт, ходьба по снегу: это может быть аналогом кардиотренировки. Важно поддерживать умеренный темп, делать шаги короче, переносить центр тяжести вперед и активно работать руками.

Лыжные прогулки вовлекают в работу ноги, ягодицы, спину, плечевой пояс и мышцы кора. Необходимо проводить на лыжне 40–60 минут в постоянном среднем темпе. Подвижные игры на снегу: бег, приседания, наклоны — все это также можно сравнить с интервальной спортивной нагрузкой.

Идеальная неделя зимних активностей включает два дня — лыжи или коньки как кардио; два–три дня — активная ходьба в спортивном темпе; а также один–два раза в неделю — подвижные игры на снегу с детьми или друзьями. Такой план помогает поддерживать форму, укреплять здоровье и повышает настроение, подчеркнула Бахтурина.