Тренер по речи Маришова посоветовала научиться внимательно слушать собеседника

Тренер по голосу и речи Полина Маришова поделилась с сайтом «Страсти» советами, как поддерживать интересный разговор в любой компании. Главным принципом она назвала умение интересно рассказывать и внимательно слушать.
Эксперт напомнила, что люди любят говорить о себе, поэтому стоит научиться задавать правильные вопросы.
«То есть крайне важно давать пространство собеседнику для того, чтобы он мог что-то рассказать», — пояснила специалист.
Она посоветовала избегать общих вопросов и вместо этого задавать личные. Так, тему погоды можно заменить разговором о новом увлечении собеседника. Внимание к человеку помогает ему раскрыться и снимает напряжение.
Студентка из Дмитрова стала призером международного конкурса рассказов о семье
Время работы городских стадионов продлили в Коломне
Более 30 детских площадок обновят в Коломне и Озерах в 2025 году
Уникальную технологию производства готовых блюд внедрили на заводе в Дмитрове
Агрохолдинг в Озерах подписал инвестиционное соглашение с правительством Московской области
Волейболистка из Дмитрова вошла в состав молодежной сборной России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте