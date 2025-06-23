Тренер по речи Маришова посоветовала научиться внимательно слушать собеседника

Тренер по голосу и речи Полина Маришова поделилась с сайтом « Страсти » советами, как поддерживать интересный разговор в любой компании. Главным принципом она назвала умение интересно рассказывать и внимательно слушать.

Эксперт напомнила, что люди любят говорить о себе, поэтому стоит научиться задавать правильные вопросы.

«То есть крайне важно давать пространство собеседнику для того, чтобы он мог что-то рассказать», — пояснила специалист.

Она посоветовала избегать общих вопросов и вместо этого задавать личные. Так, тему погоды можно заменить разговором о новом увлечении собеседника. Внимание к человеку помогает ему раскрыться и снимает напряжение.