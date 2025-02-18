Тренер по маникюру Муранова: пленочное покрытие не повреждает ногтевую пластину
Пленочный маникюр — это безопасная современная техника, которая подразумевает использование специальной декоративной пленки вместо гель-лака или обычного лака. Об особенностях этой процедуры «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.
По словам эксперта, пленочный маникюр не повреждает ногтевую пластину, благодаря чему можно часто менять дизайн без вреда для ногтей. Клейкая основа такой пленки не содержит агрессивных веществ и не травмирует ноготь. Пленочное покрытие может стать хорошей альтернативой для тех, кто хочет дать ногтям отдохнуть от гель-лака.
Муранова также отметила, что современные пленки легко наносить, это ускоряет процесс выполнения маникюра. С помощью такого покрытия можно сделать даже самый необычный дизайн. Кроме того, пленочный маникюр универсален: его можно использовать как на натуральных ногтях, так и на базовом покрытии, а также комбинировать с другими техниками нейл-арта.