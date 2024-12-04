Тренер по голосу Каспарова посоветовала не выходить на улицу сразу после долгого разговора

Тренер по голосу, речи и публичным коммуникациям Седа Каспарова назвала способы сохранения голосовых связок в зимний период. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, во время прогулки на холоде необходимо свести к минимуму телефонные беседы.

«При уличном шуме мы говорим чуть громче, глотаем при этом холодный воздух, а он вредит связкам. Не выходите сразу после долгого разговора на улицу — дайте связкам пять минут, чтобы они остыли», — добавила специалист.

Каспарова посоветовала чаще пить теплые компоты, морсы и травяные чаи. Связки страдают из-за недостатка жидкости, пояснила тренер. Она также отметила, что пользу в данном случае принесет хлеб со сливочным маслом.