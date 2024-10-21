Тренер по голосу и речи Каспарова: постоянные жалобы и обесценивание собеседника делают общение токсичным

Многие люди не задумываются о выборе фраз в разговоре, однако некоторые высказывания способны поставить общение под угрозу. О том, как не оттолкнуть собеседника рассказала «Газете.Ru» тренер по голосу и речи Седа Каспарова.
Она отметила, что фразы — «тебе повезло», «ты оказался в нужное время в нужном месте», «так вышло» и так далее — обесценивают успехи человека. Еще одним лидером токсичного общения становятся постоянные жалобы.
С такими людьми сложно поддерживать разговор. Чтобы не остаться без единомышленников и надежных компаньонов, необходимо в корне менять образ мышления, заключила специалист.
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