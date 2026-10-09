Тренер Перев развеял главный миф о фитнес-инструкторах

Красивое тело может говорить о личной дисциплине специалиста. Но считать это доказательством профессионализма не стоит. При выборе тренера важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на подход к работе, умение объяснить процесс, выстроить систему под конкретного человека, сообщил NEWS.ru фитнес-инструктор Сергей Перев.