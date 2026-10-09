Тренер Перев развеял главный миф о фитнес-инструкторах
Красивое тело может говорить о личной дисциплине специалиста. Но считать это доказательством профессионализма не стоит. При выборе тренера важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на подход к работе, умение объяснить процесс, выстроить систему под конкретного человека, сообщил NEWS.ru фитнес-инструктор Сергей Перев.
Эксперт Перев предупредил, что многие ошибочно выбирают тренера исключительно по внешности, полагая, что отличная физическая форма инструктора автоматически гарантирует такой же результат любому клиенту, пишет ИА НСН.
По его мнению, грамотный наставник должен учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки, режим дня и психологические особенности подопечного. Задача тренера — обучать, а не просто механически считать подходы и повторения.