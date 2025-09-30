Тренер Опальницкий предупредил, что неправильный подход к тренировкам может привести к травмам

Осенью фитнес-клубы заполняются посетителями, стремящимися привести себя в форму. Однако тренер DDX Fitness Артем Опальницкий в беседе с Life.ru предупредил, что неправильный подход к тренировкам может привести к травмам.

По словам эксперта, новички часто игнорируют основы и стремятся к быстрым результатам, пренебрегая правильной техникой и выбирая слишком большие веса. Это может привести к растяжениям, вывихам и другим повреждениям. Опальницкий подчеркивает важность работы с тренером и постепенного увеличения нагрузки.

Разминка перед тренировкой — обязательный этап, который готовит мышцы и суставы к нагрузке. «Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц», — рекомендует тренер.

Опальницкий советует включать в программу многосуставные упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или планка. Это помогает задействовать больше мышц и улучшить координацию.

Даже опытные спортсмены могут совершать ошибки, например, перегружать организм или жертвовать техникой ради рекордов. Важно соблюдать баланс и избегать перетренированности.

Для сохранения мотивации и результатов Опальницкий рекомендует обновлять тренировочный план каждые один-два месяца и уделять внимание сну и питанию.