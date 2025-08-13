Тренер Милославский рассказал, что для роста мышц необходим не дефицит, а легкий профицит калорий

Фитнес-тренер Станислав Милославский поделился секретами увеличения мышечной массы. В интервью «Татар-информ» эксперт заявил, что для роста мышц необходим не дефицит, а легкий профицит калорий.

«Белок — обязательно! 1,6—2,2 грамма на один килограмм массы тела в день. Контролируйте углеводы и жиры, так как они тоже важны для энергии и гормонального баланса», — процитировал Милославского RT.

По мнению специалиста, для качественного наращивания мышц также важны прогрессивная нагрузка и отдых. Необходимо минимизировать стресс и гулять на свежем воздухе.