Тренер Красова: EMS-фитнес помогает быстро сжечь калории с помощью электрических импульсов

В столице набирают популярность необычные направления фитнеса, которые проходят не в спортзалах, а в нестандартных условиях. О новых видах тренировок рассказала участница шоу «Богатырские игры» на СТС, преподаватель гимнастики в проекте «Московское долголетие», EMS-тренер Мирослава Красова, передала «Вечерняя Москва».

Один из популярных видов фитнеса — EMS-тренировки. Они длятся всего 20 минут, а энергии тратится столько же, сколько за полноценную тренировку в спортзале. Во время занятия человек надевает специальный костюм, который сокращает все мышечные группы одновременно с помощью электрических импульсов. Это мощный выброс энергии, очень быстрое сжигание калорий. Такие занятия подходят тем, чья работа связана с умственным трудом.

Также в Москве можно попробовать VR-тренировки, подводный сайклинг или почувствовать себя серфером, ниндзя и даже животным. Эти тренировки помогут улучшить реакцию, координацию, развить ловкость и выносливость.

Не стоит забывать и о простых домашних делах, которые могут заменить тренировку. Например, стирка штор, мытье полов или поход за продуктами — все это помогает сжечь калории и поддерживать физическую форму.

Новые тренды фитнеса предлагают разнообразные способы физической активности, которые помогут поддерживать здоровье и хорошее настроение, подчеркнула Красова.