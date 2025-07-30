Тренер Кожевникова отметила, что быстрая ходьба полезнее и безопаснее бега
Ученые Медицинского центра Университета Вандербильта выячнили, что ежедневная активная ходьба помогает снизить вероятность преждевременной смерти. Исследования показали, что регулярное выполнение простых физических упражнений вроде пеших прогулок способствует улучшению здоровья и долголетию. Руководитель студии фитнеса «БенеФит» Дарья Кожевникова в беседе с ИА НСН согласилась с выводами ученых и посоветовала выбирать именно ходьбу в качестве физической активности.
По словам специалиста, ходьба активизирует работу сердца, улучшает дыхание и поддерживает тонус мышц. Такая активность особенно важна для городских жителей, которые ведут сидячий образ жизни.
«Если сравнивать с бегом, то быстрая ходьба лучше, чем бег. Ходьба – это наше естественное состояние. Даже человеку с увеличенной массой тела ходьба полезна для суставов и уменьшения веса», — отметила тренер.
Таким образом, простая привычка ходить быстрым шагом способна положительно влиять на здоровье каждого человека, подчеркнула Кожевникова.