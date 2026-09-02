Тренер Яблокова рассказала, как привить ребенку любовь к спорту

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала вовлекать детей в спорт через игру, совместные семейные активности и возможность выбрать подходящую секцию, сообщает NEWS.ru .

Яблокова считает, что родителям стоит сместить внимание с нормативов и оценок на интерес ребенка к движению. Разминку можно превратить в веселый челлендж, а прогресс оценивать по выносливости, координации и настроению.

Тренер рекомендовала позволить ребенку попробовать разные виды активности: танцы, единоборства, плавание и командные игры. По ее словам, он сможет остаться в той секции, где будет чувствовать себя комфортно и захочет заниматься дальше.

Семейные ритуалы также помогают сформировать привычку к движению. Речь идет о совместных прогулках, велопоездках, играх во дворе и домашних танцевальных вечеринках.

Яблокова подчеркнула, что взрослым не следует давить на ребенка или манипулировать им. Вместо этого важно поддерживать детей после неудач и оставлять им время для отдыха.