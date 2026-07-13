Тренер FitStars Дерендеева-Куртова назвала причины набора веса при высокой рабочей нагрузке

Во время напряженной работы многие сталкиваются с набором веса. Топ-тренер FitStars и специалист по адаптивной физической культуре Ольга Дерендеева-Куртова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что дело не столько в стрессе, сколько в его последствиях.

Среди основных факторов она выделила переедание, снижение физической активности, нарушение режима сна и постоянную усталость. Люди часто заедают утомление сладостями и фастфудом или просто перестают контролировать свой рацион после тяжелого рабочего дня, отметил сайт «Известия».

Кроме того, при нехватке времени полноценные обеды заменяются перекусами. Вместо завтрака — кофе, а в течение дня — готовые продукты из офисного холодильника. Поужинать удается только поздно вечером, когда метаболизм уже замедляется.

Еще одна причина — механизм «еды как поощрения», когда в конце дня возникает желание компенсировать тяжелый труд лакомством или алкоголем.

Чтобы справиться с этой проблемой, Дерендеева-Куртова рекомендует планировать меню с помощью нейросетей. Достаточно задать пропорции белков, жиров и углеводов, любимые продукты и пищевые запреты. Можно делать заготовки сразу на несколько дней и раскладывать порции по боксам.

Также важно поддерживать активность в течение рабочего дня. Достаточно перемещаться по комнате во время телефонных переговоров, гулять 10 минут после обеда, игнорировать лифт и подниматься со стула каждые 60 минут.