Тренер Дунаевская: во время занятий йогой нельзя задерживать дыхание

Во время занятий йогой важно соблюдать правильную технику выполнения упражнений, чтобы не получить травму. Так, нельзя непроизвольно задерживать дыхание, сообщила сертифицированный тренер Анна Дунаевская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, сбивчивое или непроизвольное задерживание дыхания говорит о чрезмерной нагрузке. Чем оно спокойнее и размереннее, тем больше у человека будет энергии.

Кроме того, Дунаевская напомнила, что йога — это не спорт, а процесс самоисследования. Поэтому не стоит ожидать быстрых результатов и расстраиваться, когда их нет.