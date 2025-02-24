Тренер Бондарчук: занятия единоборствами развивают у детей координацию и стрессоустойчивость

Занятия единоборствами способствуют развитию стрессоустойчивости у детей. Об этом рассказал детский тренер Богдан Бондарчук в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Руководитель клуба единоборств отметил, что боевые искусства помогают улучшить физическую форму, координацию и адаптироваться к стрессу, который испытывают участники соревнований.

«Почему единоборства? Единоборства — это высококоординационный вид спорта. В нем человек может найти и силовую подготовку, и координационную подготовку», — добавил Бондарчук.

Регулярные тренировки учат не терять самообладания и эффективно справляться с поставленными задачами, подчеркнул специалист.

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