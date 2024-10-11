Тренер Белавина: при должной подготовке можно тренироваться на улице круглый год

Похолодание не повод отменять спортивные занятия на улице. При должной подготовке тренироваться под открытым небом можно круглый год. Об этом рассказала тренер Анна Белавина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам эксперта, перед упражнениями всегда нужно выполнять разминку. Однако во время непогоды лучше устроить ее дома, в комфортных условиях.
Следующий шаг — 15-минутная пробежка, которая подготовит организм к нагрузкам, отметила специалист. Сами тренировки могут быть разнообразными. Тренер посоветовала попробовать превратить простую зарядку в увлекательный челлендж.
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