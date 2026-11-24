Осенью важно адаптировать физическую активность к изменившемуся распорядку дня и уровню энергии, а не пытаться любой ценой держаться прежнего графика. Об этом NEWS.ru сообщил тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов.

По его словам, чтобы сделать занятия регулярными, их нужно вписать в привычный распорядок, временно снизив нагрузку до двух-трех тренировок в неделю вместо четырех-пяти.

Эксперт отметил, что групповые занятия или даже мини-сообщество в клубе дают чувство поддержки и легкую ответственность перед другими. Он добавил, что важно следить за качеством сна, питанием и восстановлением, включив в расписание упражнения на мобильность и дыхательные практики.

Аверьянов подчеркнул, что с сокращением светового дня сохранять активность сложнее, но регулярное движение помогает поддерживать настроение и справляться со стрессом. Осень не требует отказа от тренировок — это время, чтобы перестроить режим и сделать его более гибким и бережным к себе.