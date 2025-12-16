Тренер Алпатова рекомендовала делать растяжку вечером для качественного сна

Для улучшения качества сна и быстрого погружения в ночной отдых рекомендуется регулярно выполнять несложные физические упражнения непосредственно перед отходом ко сну. Об этом рассказала мастер-тренер детского клуба сети фитнес-клубов Pride Fitness Екатерина Алпатова в беседе с « Газетой.ru ».

Специалист рекомендовала заняться растяжением мышц, приняв позу кошки. Суть упражнения заключается в следующем: стоя на коленях и руках, плавно нужно плавно сгибать позвоночник, чередуя вдох-выдох. Прогиб спины вниз на вдохе сменяется ее округлением на выдохе, при этом подбородок притягивается ближе к грудной клетке.

Второй элемент комплекса направлен на улучшение самочувствия шейного отдела. Для его выполнения потребуется сцепить руки замком на затылочной части головы, глубоко вдохнув воздух. Затем, медленно выдыхая, следует наклонить голову вперед, стремясь приблизить подбородок к грудному отделу.