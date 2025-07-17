Тренер Агишева призвала россиян не кататься на лодке или сапе в одиночку

Из-за жаркой погоды в России многие люди стремятся провести время у водоемов. Однако с началом купального сезона появляются новости о погибших. Тренер по оказанию первой помощи Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Арина Агишева в беседе с «Инфо24» рассказала о правилах безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Эксперт подчеркнула, что небрежное отношение к отдыху у воды может быть опасным для жизни.

«Ключевые причины несчастных случаев — неправильный выбор экипировки и переоценка своих сил», — отметила Арина Агишева. Она посоветовала проявлять осторожность и быть примером для окружающих.

Во время прогулки на лодке или сапе обязательно нужно надевать спасательный жилет. Агишева рекомендует не кататься в одиночку, особенно без опыта. Если вы стали очевидцем несчастного случая, важно правильно оценить свои силы, чтобы не навредить. Подплывать к пострадавшему следует сзади, держа его за подмышки или волосы, и повернуть лицом вверх. На берегу необходимо проверить сознание и дыхание пострадавшего и вызвать скорую помощь.