Тренды индивидуального домостроения обсудили на ПМЭФ

Почти 19 миллионов семей в России мечтают переехать в частные дома, и спрос на индивидуальное жилищное строительство растет год от года. Развитие частного домостроения и его рынка стало темой дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

Высокий спрос подстегнул реформу государственной политики в этой сфере. С 1 марта заработал механизм эскроу-счетов. Его суть заключается в том, что застройщик получает деньги только после сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае форс-мажора должен вернуть их покупателю.

«Абсолютно во всех регионах это востребовано, количество семей растет, все предпочитают наслаждаться загородной недвижимостью», — подчеркнула вице-президент Банка ДОМ.РФ по развитию транзакционного бизнеса Анна Корнелюк.

По словам зампредседателя правления банка Антона Медведева, к 2030 году на такую схему перейдет не меньше четверти рынка жилья.

«В ближайшее время все прочувствуют преимущество этого механизма, и он будет масштабироваться», — заявил он.

Эксперты уверены, что интерес к ИЖС продолжит расти как минимум в ближайшие пять лет. К этому моменту планируется ввести еще 60 миллионов квадратных метров жилья.