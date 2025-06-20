Тренажер катапультирования и погружение в VR. Как прошел первый день ПМЭФ-2025

В первый день на ПМЭФ-2025 подписали более 50 инвестсоглашений

Первый день Петербургского международного экономического форума выдался насыщенным на события, интерес к стендам и сессиям не угасал до самого позднего вечера. Ведущая 360.ru Регина Орехова побывала на стенде Севастополя с VR-очками, а Дарья Ягода проверила тренажер катапультирования отечественной разработки. Подробности — в репортаже 360.ru.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте