Тренажер катапультирования и погружение в VR. Как прошел первый день ПМЭФ-2025

Первый день Петербургского международного экономического форума выдался насыщенным на события, интерес к стендам и сессиям не угасал до самого позднего вечера. Ведущая 360.ru Регина Орехова побывала на стенде Севастополя с VR-очками, а Дарья Ягода проверила тренажер катапультирования отечественной разработки. Подробности — в репортаже 360.ru.