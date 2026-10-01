Турэксперт Толчин указал на стабильный растущий спрос на путешествия с домашними животными

Спрос на путешествия с домашними животными растет, но гостиницы не спешат менять правила. Об этом сообщил ИА НСН руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин.

«С точки зрения операторского бизнеса, который формирует туристический продукт, мы видим стабильный растущий спрос на путешествия с домашними животными. Правда мы оцениваем его ниже 30%», — пояснил эксперт.

По его словам, большая часть отелей консервативна: если гостиница не принимала с животными, она сохраняет статус-кво. При этом многие отели не принимают с питомцами вообще либо размещают животных весом не более 10 кг, а иногда и меньше.

Частично рост спроса на гостиницы с животными объясняется технической составляющей. Агрегаторы расширяют возможности поисковых систем, добавляют фильтры и опрашивают операторов размещения.

«Если вчера этой галочки насчет животных не было вообще, то сейчас она появилась. Поэтому технический рост будет наблюдаться, но по факту это говорит не об изменении спроса, а о возможности клиента уточнить данную опцию», — отметил эксперт.

Отельерам при этом приходится учитывать интересы и противоположной стороны.