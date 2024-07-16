Трех нерпят выпустили на волю в Ленобласти

В Ленобласти выпустили в самостоятельное плавание на воле трех нерпят. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сотрудников «Фонда друзей балтийской нерпы».

Троих нерпят вынесли в специальных клетках к воде, где они самостоятельно проползли по песку и нырнули в озера. Однако один из детенышей венулся назад через 10 минут. Он дал посадить себе в клетку и увезти назад.

«Третий сначала уплыл вместе со всеми очень далеко от берега и исчез из вида, но через 10 минут он стремительно и точно вернулся на место выпуска и дал посадить себя в транспортную клетку», — рассказали в фонде.

Перед выпуском он чувствовал себя хорошо и не проявлял к людям излишней привязанности. Животное обследуют и попробуют вернут в естественную среду еще раз.