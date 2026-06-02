Травматолог-ортопед Ефинов перечислил основные причины детского травматизма

С 1 по 7 июня отмечается неделя сохранения здоровья детей. В этот период особенно важно помнить о профилактике детского травматизма, который часто возрастает в школьные каникулы. Детский травматолог-ортопед Александр Ефинов поделился основными причинами травм и методами их предотвращения. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

По словам специалиста, к травмам приводят неправильно организованная среда, невнимательность родителей и рискованное поведение детей во время игр и занятий спортом. «В домашних условиях чаще всего встречаются термические ожоги, падения с мебели или из окна, удушья мелкими предметами, отравления бытовой химией и поражения электричеством», — рассказал Александр Ефинов.

Чтобы предотвратить травмы, необходимо убрать реальные источники риска и систематически обучать ребенка правилам безопасности. Важно не запугивать детей, а объяснять, как правильно действовать, чтобы избежать беды.

Основные меры профилактики включают: недопущение детей к плите и открытому огню; установку ограждений на окна и поручней на ступени; хранение мелких предметов и шнуров вне досягаемости; использование жалюзи без свисающих шнуров; хранение химикатов и лекарств в закрытых, подписанных шкафчиках; установку защитных заглушек в розетки.

На улице важно следить за детскими площадками, учить детей правилам пешеходной безопасности и использовать защитные средства при езде на велосипедах, роликах и самокатах. На воде ребенок должен всегда находиться под присмотром взрослых.