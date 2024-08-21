Травматолог Григорьева рассказала, что стол школьника должен быть не меньше метра в длину

Школьные каникулы подходят к концу, и перед началом нового учебного года родителям советуют позаботиться не только о покупке одежды и канцелярских принадлежностей для детей, но и о выборе подходящей мебели. В частности, стол должен быть достаточно вместительным, а стул — обеспечивать поддержку поясницы, сообщило РИАМО со ссылкой на травматолога Наталью Григорьеву.

По ее словам, школьный стол должен иметь длину не менее одного метра. А его поверхность — находиться на уровне солнечного сплетения ребенка. Ноги должны располагаться на полу под углом 90 градусов, при этом локти — свободно касаться стола, сказала врач.

Также она отметила, что стол должен иметь возможность регулировки угла наклона поверхности в нескольких позициях, что позволит адаптировать его в зависимости от занятий ребенка, добавил сайт KP.RU.